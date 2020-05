Um ältere und kranke Häftlinge vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus in überfüllten Haftanstalten in Italien zu schützen, wurden Hunderte Insassen entlassen und in Hausarrest gestellt. Darunter waren jedoch auch hochrangige Mafiosi - einer der grausamsten Verbrecher, die freigelassen wurden, ist Franco Cataldo. Der grausame Verbrecher war an der Entführung eines Kindes beteiligt, das anschließend in Säure aufgelöst wurde. Nach heftiger Kritik gegen den Erlass will die Politik nun zurückrudern - und die alten Mafiosi wieder ins Gefängnis stecken.