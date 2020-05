Rückkehr in Trainingszentren

Die Spieler von Cadiz und aller Teams der ersten und zweiten Liga waren diese Woche zum ersten Mal nach knapp zwei Monaten in die Trainingszentren ihrer jeweiligen Klubs gekommen. Nach den Plänen von La Liga soll der Neustart der Saison zwischen dem 14. und dem 28. Juni erfolgen. Seit dem 12. März ist der Spielbetrieb unterbrochen. Mit mehr als 26.000 Toten und 220.000 Infektionsfällen ist Spanien eines der von der Pandemie am schwersten betroffenen Länder der Welt.