Dieser Antrag wird übrigens nun am nächsten Dienstag bei der Klubkonferenz der 2. Liga ebenso behandelt wie ein weiterer Vorschlag der Rieder zur freiwilligen Teilnahme an der Fortsetzung der Meisterschaft. Damit hätten finanziell angeschlagene Vereine die Möglichkeit, den Bewerb in der zweithöchsten Spielklasse sanktionslos vorzeitig zu beenden. Der Rest könnte dann mit weniger Partien doch noch einen Aufsteiger in die Bundesliga ermitteln, sofern die 2. Liga dazu von der Politik grünes Licht erhalten sollte.