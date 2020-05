Bis Ende Juli sollen die meisten der wegen der Corona-Pandemie verhängten Einschränkungen in Australien gelockert werden. Die Regierung in Canberra veröffentlichte am Freitag einen Drei-Stufen-Plan, dessen Umsetzung den einzelnen Bundesstaaten überlassen wird und mit dem die Rückkehr zur Normalität in den kommenden Wochen gelingen soll. In stärker betroffenen Gebieten könnten manche Einschränkungen deshalb auch noch länger in Kraft bleiben.