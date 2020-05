„HIV-positiv“ ist in unseren Breiten kein Todesurteil mehr, seit mittels antiretroviraler Therapie (oft nur mehr eine Tablette pro Tag) effiziente Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Voraussetzung ist frühe Abklärung und regelmäßige ärztliche Kontrolle - wie bei jeder anderen chronischen Erkrankung erforderlich. Dann kann die Viruslast unter die Nachweisgrenze gebracht werden. Damit ist keine Weitergabe mehr möglich, und es besteht auch keine erhöhte Gefahr für eine schwere Covid-19-Erkrankung. Das Auftauchen des neuen Coronavirus hat dennoch größte Verunsicherung bei Betroffenen hervorgerufen, zumal ja am Anfang gar nicht klar war, wie es sich auswirken würde. Mit dem Ende des Lockdown entsteht nun weiterer Informationsbedarf in Bezug auf den Arbeitsplatz, persönliches Risiko, ärztliche Versorgung u. v. m.