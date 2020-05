Der globale mittlere Anstieg des Meeresspiegels könnte bis zum Jahr 2100 mehr als einen Meter und bis 2300 sogar mehr als fünf Meter betragen - wenn die Menschheit weiter so viel Treibhausgas ausstößt wie bisher. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter gut 100 Meeresspiegelexperten, wie das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) in Deutschland am Freitag mitteilte.