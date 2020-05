Das „Fest der Freude“ findet in diesem Jahr unter besonderen Umständen statt. Das traditionelle Gedenken am Heldenplatz war aufgrund der Pandemie nicht möglich. „Gerade in Zeiten so großer Herausforderungen ist es wichtig, an unser Österreich zu glauben“, so Van der Bellen. „An seine Stärken, seine Errungenschaften und seine Fähigkeit, auch schwierige Situationen zu meistern.“