Prozess am Arbeitsgericht Feldkirch anhängig

Der Journalist bekämpft seine Entlassung nun vor dem Arbeitsgericht. Er habe den Senderaum nur deshalb betreten, weil er als dafür verantwortlicher Mitarbeiter dort die Radiosendung „Kulturmagazin“ aufnehmen und produzieren musste, so die Rechtfertigung des Klägers. Er habe mit seinem Verhalten keinen Entlassungsgrund gesetzt und will erreichen, dass die Entlassung für unwirksam erklärt wird.