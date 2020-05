Neue Hobbys entdeckt

Wie viele Menschen während der Ausgangssperre, hat auch Serena eine Reihe neuer Hobbys für sich entdeckt. „Lesen und Musik zu hören ist ein großer Faktor für mich, um ruhig zu bleiben. Ich habe außerdem kürzlich angefangen, Aquarelle zu malen! Auch habe ich eine neue Bücherreihe angefangen. Oh, und ich koche Gerichte, die ich zuvor noch nie gekocht habe.“ Nebenher schaue sie sich noch alte Sachen von ihr an, als sie jünger war. „Es lässt mich nostalgisch werden“, so die Hitmacherin.