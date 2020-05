614 Corona-Tote in Österreich

Die Zahl der Todesopfer stieg im Vergleich zu den vergangenen zwei Tagen jedoch wieder etwas stärker an. So starben binnen 24 Stunden fünf Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Drei neue Todesfälle gab es in Wien, je einen in der Steiermark und Tirol. Insgesamt sind mittlerweile 614 Covid-19-Erkrankte in Österreich gestorben.