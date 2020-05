Der Sommer nähert sich in großen Schritten und auch wenn man auf das Flanieren am Strand heuer vermutlich verzichten muss, haben die Stars schon ihre Lieblingsstücke auserkoren. Neben sexy Bikinis hat es Jennifer Lopez, Kaia Gerber und Co. vor allem ein Badeanzug angetan. Aus gutem Grund: Der sonst recht unspektakuläre Einteiler sorgt nämlich für ein Hammer-Dekolleté!