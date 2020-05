Lob an die Beamten

Landespolizeidirektor Gerald Ortner zeigt sich zufrieden mit den steirischen Zahlen der Kriminalstatistik. „Mein Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die das hohe Niveau der Aufklärungszahlen nicht nur gehalten, sondern sogar leicht gesteigert haben. Wie sich bereits auch im Vorjahr schon abgezeichnet hat, ist die Zahl der Anzeigen im Bereich der Cyber-Kriminalität stark angewachsen. Hier gilt es vor allem in der Präventionsarbeit verstärkt weiter zu machen. Einzelne Projekte, wie beispielsweise ‚Cyberkids‘, setzen schon im Schulalter an, um hier bereits so früh wie möglich Kinder über die Gefahren des Internets aufzuklären. Weiters wurden Schulungsmaßnahmen in der Polizei gesetzt, so dass derzeit bereits über 100 speziell für Ermittlungsarbeiten im Cyber-Raum ausgebildete Kolleginnen und Kollegen in den Bezirken wertvolle Ermittlungsarbeit leisten können“, so der Landespolizeidirektor.