Erst sah es für die Ermittler danach aus, als sei Hagen am 31. Oktober 2018 aus der Familienvilla in der Nähe von Oslo entführt worden - es wurde eine Lösegeldforderung in Millionenhöhe in einer Kryptowährung gestellt. Die Polizei führte eine große Suchaktion durch, auch in einem zugefrorenen See wurde nach Hinweisen gesucht. Doch von der Frau fehlte jede Spur.