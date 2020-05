Weil seiner Meinung nach die Kinder des Nachbarn zu großen Lärm verursachten, hat ein 34-Jähriger am frühen Donnerstagabend in Wien rotgesehen. Der Mann, der bereits über den Durst getrunken hatte, geriet mit seinem Nachbarn in Streit, drohte mit Mord und löste so einen Polizeieinsatz aus.