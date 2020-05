Zwar sind diese Aufnahmen schon zwei Wochen alt, aber in so Sport-armen Zeiten freut man sich über jeden „Leckerbissen“. Diese Szene ist zum Beispiel aus der Premier League in Taiwan. Dort dachte sich wohl der Torhüter der Mannschaft, Tainan Steel, im Spiel gegen die Red Lions Taipeh (3:2): Was Manuel Neuer kann, kann ich schon lange, und er wagte sich aus seinem Strafraum zum Dribbeln raus. Keine weise Entscheidung, wie die Szene unten im Video eindrücklich beweist.