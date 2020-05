Beifahrer in Schockraum gebracht

Die Berufsrettung war mit Teilen des Katastrophenzuges am Unfallort. Während der 21-Jährige nur leichte Blessuren erlitt und den Transport in ein Krankenhaus verweigerte, erwischte es den Beifahrer schlimmer. Der 19-Jährige wurde mit Kopfverletzungen und mehreren Prellungen in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht.