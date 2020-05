Mit der Öffnung der Gastronomie am 15. Mai soll das gesellschaftliche Leben in Österreich einen weiteren Schritt in Richtung Normalität machen - so zumindest der Plan der Regierung. Allerdings: Viele Lokalbetreiber traf der Lockdown schmerzlich, die Kritik an den Hilfsmaßnahmen wollte zuletzt nicht verstummen. Jetzt serviert Türkis-Grün den Gastronomen ein „Wirte-Paket mit Steuererleichterungen und anderen Maßnahmen“, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag ankündigte. Bis nächste Woche soll dieses mit der Wirtschaftskammer ausgearbeitet werden.