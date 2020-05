Es habe nun im Zuge der anhaltenden Corona-Krise beginnend mit Tag zwei des Härtefallfonds konkrete Beschwerden von Bürgern zu dem Register gegeben, laufend hätten sich seither besorgte Bürger gemeldet. Konkret nannte Hoyos bei der Pressekonferenz am Freitag den Fall einer Salzburger Psychotherapeutin, die sich als eine der ersten Fälle an die Wirtschaftskammer gewandt hatte - auch weil sie in der Vergangenheit bereits mit Stalking konfrontiert gewesen sei. Es sei sicherlich „nicht ganz ohne“, wenn die Privatadresse öffentlich abrufbar sei, so der NEOS-Abgeordnete. Passiert sei aber trotz der steigenden Zahl an Beschwerden lange Zeit nichts, das Register blieb weiter frei zugänglich.