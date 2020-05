Als Dreifach-Mama hat Kate alle Hände voll zu tun - jetzt noch mehr als sonst. Denn während ihr Jüngster, Prinz Louis, in der Corona-Isolation möglichst bespaßt werden möchte, heißt es für die zwei älteren Kinder des Herzogpaares nun wie so viele: daheim am Küchentisch büffeln. Und das ist auch für die 38-Jährige oftmals eine Herausforderung, wie sie jetzt in einem Interview mit der britischen Talkshow „This Morning“ verriet.