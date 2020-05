Gewählt wird im Frühjahr oder Herbst, keinesfalls in der Vorweihnachtszeit und schon gar nicht im Sommer. Diese politische Weisheit wird in der Steiermark heuer etwas außer Kraft gesetzt werden. Die wegen der Corona-Krise im März „eingefrorene“ Gemeinderatswahl soll so rasch wie möglich wieder „aufgetaut“ werden, am Freitag fiel in einer Videokonferenz mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, seinem Stellvertreter Anton Lang, allen Klubobleuten und mit den Spitzen von Gemeinde- und Städtebund die Entscheidung: Gewählt wird am 28. Juni, überspitzt formuliert also mit kurzer Hose und Mund-Nasen-Schutz.