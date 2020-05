Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hat am Freitag über die aktuelle Entwicklung bei der Bekämpfung von Covid-19 in Wien informiert und dabei die neue Möglichkeit eines Drive-in-Tests für Mitarbeiter der kritischen Infrastruktur vorgestellt, mit der bis zu 600 Tests pro Tag möglich seien. Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) sagte, dass man sich zukünftig stark auf das sogenannte Staff-Testing, also das Testen von Mitarbeitern der systemrelevanten Bereiche, konzentrieren wolle, und kündigte die Lieferung von Schutzmaterialien für Schulen und Kindergärten in ganz Wien an.