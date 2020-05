Wie der kosovarische Fußball-Bund-Präsident Agim Amedi in einem Interview mit dem dortigen Sender „Syri TV“ verriet, soll nicht nur Liverpool, sondern auch RB Leipzig am 23-jährigen Flügelspieler interessiert sein. Werder ist Vorletzter in der deutschen Bundesliga und kämpft gegen den Abstieg, mit Rashica, der in dieser Saison schon zehnmal traf. Letztes Jahr glich er gegen Bayern München im dramatischen Cup-Halbfinale aus, was ihm einen Namen in ganz Deutschland machte.