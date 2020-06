Zeig Schnauze – so geht’s

Einfach ein Foto mit sich und seinem Haustier aufnehmen und mit #ZeigSchnauze posten. Mitmachen kann man von Mai bis August und mit jedem Post, Like und Kommentar spendet Purina eine Futterportion an ein österreichisches Tierheim. „Unsere Initiative funktioniert nur deswegen so gut, weil wir immer auf zahlreiche Unterstützerinnen und Unterstützer zählen können. Danke an jeden Einzelnen, der die letzten Jahre Schnauze gezeigt hat“, ist Steiner erfreut. Über die gesammelten Spenden dürfen sich das TierQuarTier Wien, das Tierheim Parndorf, der Tierschutzverein ‘Purzel & Vicky‘, das Tierheim Bruck an der Leitha und die Pfotenhilfe Lochen freuen.