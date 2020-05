Die Serie richtet sich an alle am Tierschutz Interessierten und bietet einen leicht verständlichen Überblick über die geltenden Bestimmungen. In den ersten Folgen der Serie werden u.a. die Grundlagen des Tierschutzgesetzes sowie die Themen Tierquälerei, Tötungsverbot und die Ausnahmen davon sowie der Internethandel mit Tieren behandelt. Unter dem Titel „Niklas erklärt das Tierschutzrecht“ wird Niklas Hintermayr, Jurist in der Tierschutzombudsstelle Wien und Experte für Tierschutzrecht, in jedem Kurzvideo einen Bereich erläutern.