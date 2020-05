Möchte ein Chance

“Hört sich verrückt an, oder? Vier Tore fehlen mir und das macht mich völlig verrückt. Ich würde gerne in die Ligue 1 zurückkehren. Wenn ein Klub mir eine Chance geben würde, wäre ich in zwei, drei Monaten einsatzbereit. Ich fühle mich bereit fürs Comeback, wenn es sein muss, auch gratis", ließ Cisse wissen.