Bub geriet in Schneidwerk

Als die 66-Jährige dabei war, auf einem ansteigenden Rasenbereich das Gras zu mähen, lief der Dreijährige in Richtung des Gefährts, das in diesem Moment zurückzurollen begann. Der Bub wurde erfasst und zu Boden gestoßen, geriet in der Folge ins Schneidwerk. Er wurde, wie berichtet, von der ARA-Flugrettung mit schweren Hand- und Fußverletzungen ins Klinikum Klagenfurt geflogen.