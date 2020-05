Die spanische Fußball-Meisterschaft könnte offenbar am 20. Juni fortgesetzt werden, wie Leganes-Trainer Javier Aguirre berichtete. „Wir haben nun einen Starttermin für die Liga, wir beginnen am 20. Juni und enden offiziell am 26. Juli“, sagte er der mexikanischen Website Marca Claro. Gespielt werden soll samstags und sonntags sowie mittwochs und donnerstags.