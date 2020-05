Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs eröffnet die neue NFL-Saison mit einem Heimspiel gegen die Houston Texans. Die Partie beginnt nach europäischer Zeit am 11. September um 0.20 Uhr. Einen Hammer-Start gibt es für Quarterback-Superstar Tom Brady: Er trifft in seinem ersten Spiel für die Tampa Bay Buccaneers am 13. September auf die New Orleans Saints um Quarterback Drew Brees (19 Uhr).