Mit Hilfe von Tieren unterstützt die Kinderhospizbegleitung Lichtblickhof des Vereins e.motion Kinder und Jugendliche, die von Trauer, Trauma, Behinderung oder Krankheit betroffen sind oder in Lebenskrisen stecken. Gerade im Frühling läuft der Betrieb bei e.motion normalerweise rund um die Uhr auf Hochtouren: Wochenendkurse, Therapeutenausbildungen, therapeutische Familienwochenenden, ambulante Therapieeinheiten uvm. finden statt. Doch in Zeiten von Corona steht der gesamte Betrieb still.