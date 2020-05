Der enorme Gewichtsverlust sei also nicht auf den Druck der Musikindustrie zurückzuführen, so der Personal Trainer weiter. „Als Adele und ich unsere gemeinsame Reise begannen, ging es nie darum, superdünn zu werden. Es ging darum, sie gesund zu machen. Besonders nach ihrer Schwangerschaft und nach der Operation.“ Sie habe ihre Ernährung umgestellt und viel Sport getrieben, was die Kilos schnell purzeln ließ und für Aufsehen sorgte. „Die Aufmerksamkeit, die das erlangte, war unglaublich.“