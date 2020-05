Gegen 19 Uhr fiel jemandem in einem Mehrparteienhaus in Wattens ein Brandgeruch aus einer bestimmten Wohnung auf. Als die Feuerwehr eintraf, öffnete niemand die Tür - die Bewohner waren zu besagtem Zeitpunkt auf Urlaub. Also traten die Einsatzkräfte über ein gekipptes Balkonfenster in die Wohnung ein, gleichzeitig fand eine Evakuierung des Gebäudes statt. Doch wie sich herausstellte, war das Feuer bereits von selbst ausgegangen.