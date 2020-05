Mehrere Anwohner, die durch das Sirenengeheul aufgeschreckt worden waren, konnten die dunklen Rauchwolken beobachten. In der Nacht auf Freitag war ein Audi A6 in einem Garagentrakt aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Der Pkw brannte total aus. Ein 21-jähriger Klagenfurter entdeckte den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Männer der Berufsfeuerwehr Klagenfurt und der Hauptwache Klagenfurt hatten zum Glück den Brand rasch unter Kontrolle, sieben Garagen wurden aber zerstört.