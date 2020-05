Trump: Putin will Beatmungsgeräte von den USA annehmen

Der russische Präsident Wladimir Putin nahm nach US-Angaben ein Angebot der US-Regierung für Beamtmungsgeräte an. Trump teilte mit, dass Putin seinen Vorschlag zur Lieferung der Maschinen im Kampf gegen das Coronvirus akzeptiert habe. Laut US-Präsdialamt sprachen Trump und Putin am Donnerstag per Telefon miteinander. Dabei sei es um das Virus und Rüstungskontrollen gegangen. In Russland steigen die Neuinfektionen mit dem Virus derzeit im Rekordtempo.