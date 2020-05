Am Mittwoch wurde bekannt, dass ein neuer Wolf durch das Land streift. Die Bergbauern aus dem Großarltal sind nun alarmiert. Landwirt Rupert Prommegger will seinen Schafen heuer weniger Auslauf gewähren. „Natürlich hat man Angst“, so Prommegger. Im vergangenen Jahr zählten seine Tiere zu den Opfern des Wolfs.