Ein am Donnerstag veröffentlichter Erlass des Bildungsministeriums regelt die letzten Details für den Schulalltag ab 18. Mai. So gilt bei der Einteilung des schulischen Schichtbetriebs eine Höchstgrenze von 18 Schülern pro Gruppe, alle größeren Klassen müssen geteilt werden. Turnen bleibt wie angekündigt grundsätzlich gestrichen, Musik kann doch durchgeführt werden - allerdings ohne Singen. Sitzenbleiben an Volksschulen soll in Ausnahmefällen doch möglich sein. An Oberstufen kann am Nachmittag und an Samstagen unterrichtet werden, Tests soll es nur ausnahmsweise geben.