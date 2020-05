Seit Donnerstag ist die EU wieder vor der libyschen Küste im Mittelmeer aktiv. Im Rahmen der neuen Überwachungsmission „Irini“ sind bereits eine französische Fregatte und ein Seeraumüberwachungsflugzeug aus Luxemburg im Einsatz. In Kürze sollen weitere Kräfte aus Deutschland folgen. Der Deutsche Bundestag gab am Abend grünes Licht für das Mandat, das eine Entsendung von bis zu 300 Bundeswehr-Soldaten vorsieht. Österreich beteiligt sich mit bis zu 15 Soldaten an der Mission.