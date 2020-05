Sampl hat seinen Hauptwohnsitz mittlerweile in der Gemeinde Elsbethen und steht damit künftig nicht mehr zur Verfügung. Ihm folgt Harald Wasserbacher nach. Wasserbacher wurde am Donnerstagnachmittag angelobt. Ebenfalls neu in der Gemeindevertretung sitzt Christian Bruckmüller von den Grünen. Er ist der Nachfolger von Christine Helene Seemann.