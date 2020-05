Aber es kam zum Glück nicht zum Schlimmsten! Dem NFL-Star gelang es seiner Frau die Waffe zu entreißen. Aber Ninas Freundinnen kamen zur Hilfe, bedrohten Earl Thomas nun mit einem Messer. „Eine Frau in orangenem Pullover mit einem Messer hat einen oberkörperentblößten Mann mit Pistole in der Hand um ein Auto herumgejagt“, heißt es später im Polizeibericht, welcher nun an die Presse gelangt war und für riesigen Wirbel in den USA gesorgt hat.