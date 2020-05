„Einzelne Schauer oder Gewitterzellen sind im Berg- und Hügelland im Norden am Sonntag in der ersten Tageshälfte möglich, doch meist stellt sich recht freundliches, zeitweise sonniges Muttertagswetter ein“, heißt es von der ZAMG. Aufkommender Föhn dürfte in Tirol für stabilere Verhältnisse sorgen.