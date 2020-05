Nachdem die IAA den Standort Frankfurt aufgegeben hat, steht nun der erste Termin in München fest: Die größte Automesse Europas soll nächstes Jahr vom 7. bis 12. September stattfinden - also eine Woche vor dem Oktoberfest. Das teilte die Messe München als Mitveranstalter am Donnerstag mit. Die neue Internationale Automobilausstellung solle „sämtliche Akteure der Mobilitätskette vereinen und offene Diskussionen“ umfassen.