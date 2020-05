Schlechte Nachrichten für Schüler, die sich auf verlängerte Wochenenden zu Christi Himmelfahrt (21. Mai) und Fronleichnam (11. Juni) gefreut haben: Die Kärntner Schulen sind dem coronabedingten Ersuchen des Bildungsministers Heinz Faßmann nachgekommen und halten an Fenstertagen regulären Unterricht ab. „Es ist uns bewusst, dass diese freiwillige Leistung wieder einmal viel von ihnen abverlangt“, formuliert der Bundesminister in einem Schreiben an die Pädagogen.