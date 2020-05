Drei Züge mit je 350 Plätzen buchbar

WKÖ-Obmann Andreas Herz erklärte, dass alle notwendigen Informationen im Web zur Verfügung stünden. Buchungen könnten sowohl von Agenturen als auch von Familien ohne Agenturen vorgenommen werden, so Herz. Wie aus einem Dokument auf der Internetseite hervorgeht, sind derzeit drei Züge zur Buchung offen, am 10. Mai (Timisoara-Wien), am 12. Mai (Wien-Timisoara) und am 13. Mai (Timisoara-Wien). In jedem Zug gebe es 300 buchbare Plätze für Vermittlungsagenturen und 50 Plätze für Privatpersonen.