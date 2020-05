Der niederländische Fußball-Teamchef Ronald Koeman befindet sich nach seiner Herz-Operation auf dem Weg der Besserung. „Im Moment fühle ich mich wieder so gesund wie ein Fisch“, sagte der 57-Jährige am Donnerstag in einem auf der Verbands-Homepage veröffentlichten Statement. „Und das bedeutet, dass ich wieder mit voller Kraft dabei bin, wenn der Ball wieder rollt.“