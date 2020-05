Eine kleine Maus lief am Donnerstagmittag plötzlich über einen Fahrradweg in Rietz. Ein 62-jähriger Mann bremste sein E-Bike sofort reflexartig ab, seine nachfahrende Begleitung (68) bemerkte das aber zu spät - und fuhr auf ihn auf. Dabei stürzte die 68-Jährige so schwer, dass sie das Bewusstsein verlor.