Die Serie an Mottorrad-Unfällen reißt nicht ab. So kamen am Donnerstag in Hart (Bezirk Weiz) und in Weitensfeld (Kärnten) steirische Biker zu Sturz - in beiden Fällen nach Bremsmanövern. Und in Birkfeld musste sogar der Rettungshubschrauber ausrücken.