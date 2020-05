Lehrer ab 60 sind derzeit vom Unterricht in der Schule befreit - das betrifft aber nur den Unterricht vor Ort, wie Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Donnerstag betonte. Man habe eine Fürsorgepflicht und müsse die Lehrer schützen - zwölf Prozent fallen in diese Gruppe. SPÖ und NEOS orten eine Zwei-Klassen-Gesellschaft.