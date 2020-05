Eine 67-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Linz-Land kollidierte am 6. Mai 2020 gegen 18 Uhr auf der Kirschenstraße in Aichberg, Gemeinde Kirchberg-Thening, mit einem entgegen kommenden Pkw. Die Beteiligten stiegen nach dem Unfall aus ihren Fahrzeugen und als der Pkw-Lenker die 67-Jährige zum Datenaustausch aufforderte, zeigte sie keine Reaktion. Der Mann verständigte die Polizei, was die Frau wiederum veranlasste, die Unfallstelle zu verlassen.