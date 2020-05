Aufgrund einer verdächtigen Wahrnehmung fuhren Polizisten in Linz am 29. April 2020 gegen 21 Uhr zu einem Haus in der Leonfeldner Straße. Während der Amtshandlung sprang plötzlich ein 32-jähriger Rumäne auf der Rückseite des Gebäudes aus dem zweiten Stock und verletzte sich beim Aufprall am Boden schwer. Er wurde ins Linzer Uniklinikum eingeliefert.