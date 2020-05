„Positiv ist, dass die Diagnose rechtzeitig erfolgt ist und ich medizinisch in besten Händen bin“, erklärt der Zeller Stadtchef in einer Aussendung. Ein gutartiger Tumor ist bei ihm gefunden worden, der im Zuge einer OP entfernt werden soll. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Operation erfolgreich verlaufen wird und ich in zwei bis drei Wochen wieder in mein Amt zurückkehren werde“, schließt Wimmreuter. Bis dahin nimmt Vize Salome Rattensberger die Stadt-Zügel in die Hand. Vor zwei, drei Wochen habe sie von der Erkrankung des Bürgermeisters erfahren, erzählt sie im „Krone“-Telefonat. Seit Donnerstag ist die Direktorin der Landesberufsschule an der Gemeinde-Spitze. Vorerst für drei Wochen. „Es hängt natürlich an der Genesung des Bürgermeisters ab“, unterstreicht Rattensberger.