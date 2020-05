Der 53-jährige Steirer war zuletzt auf Kurzurlaub daheim in Graz, wo er seinem Vater Walter (der wie er bei Sturm gekickt hat und ebenfalls Trainer war) zum anstehenden 75. Geburtstag gratulierte. Den er aber in Deutschland verbringen wird: „Denn wir müssen jetzt mit der Eintracht schnell aus den hinteren Tabellenregionen weg. Derzeit sind wir ja nur Zwölfter.“ Neun Spiele plus der Bremen-Nachtrag stehen aus - plus das Cup-Halbfinale bei den Bayern.